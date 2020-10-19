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Apple удешевит производство новеньких iPhone 12 Pro
Но очень вряд ли это удешевление коснется покупателей
Не успела Apple даже выпустить iPhone 12 Pro, как компания уже решила удешевить производство новинки за счет переноса сборки за пределы Китая. А ведь было время, когда собрать смартфон в поднебесной считалось самым недорогим вариантом.
Уже совсем скоро Apple перенесет часть производства iPhone 12 Pro на заводы Foxconn в Бразилии и Индии, говорится в базе данных бразильского регулятора Anatel. При этом в тех же документах сообщается, что сборка новых флагманов компании на территории бразильских и индийских заводов снизит стоимость производства устройств. Правда, вряд ли это приведет к снижению конечной стоимости смартфона для потребителя — данный перенос будет выгоден лишь самой Apple.
Напомним, что еще в августе 2020 года в сети появлялась информация о возможной сборке линейки iPhone 12 на заводе Wistron в Индии. Также стоит отметить, что в июле текущего года Apple уже начала производство своих флагманов в Индии. Правда, тогда речь шла об iPhone 11.