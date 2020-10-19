Apple удешевит производство новеньких iPhone 12 Pro

Уже совсем скоро Apple перенесет часть производства iPhone 12 Pro на заводы Foxconn в Бразилии и Индии, говорится в базе данных бразильского регулятора Anatel. При этом в тех же документах сообщается, что сборка новых флагманов компании на территории бразильских и индийских заводов снизит стоимость производства устройств. Правда, вряд ли это приведет к снижению конечной стоимости смартфона для потребителя — данный перенос будет выгоден лишь самой Apple.

Напомним, что еще в августе 2020 года в сети появлялась информация о возможной сборке линейки iPhone 12 на заводе Wistron в Индии. Также стоит отметить, что в июле текущего года Apple уже начала производство своих флагманов в Индии. Правда, тогда речь шла об iPhone 11.