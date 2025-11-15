Apple удешевит разработку iPhone внедрением дисплеев HMO

Инсайдеры утверждают, что компания переходит на новую технологию High Mobility Oxide (HMO), чтобы повысить энергоэффективность дисплеев и снизить затраты на производство. Это решение отражает стремление Apple к инновациям в дисплейных панелях, аналогичным переходу на LTPO.

HMO-дисплеи предлагают три ключевых преимущества: поддержку более высокого разрешения для чёткости на больших экранах, меньшее энергопотребление для продления автономности и снижение себестоимости. Благодаря этому Apple сможет сохранить качество изображения при росте диагоналей iPhone, не жертвуя временем работы от батареи. Новая технология также открывает путь к интеграции с новыми типами аккумуляторов, такими как кремний-углеродные в iPhone 17.

Предположительно, первые iPhone с такими экранами появятся не раньше чем через несколько лет. Это может запустить «отраслевой тренд»: LTPO постепенно будет вытеснена из флагманов разными производителями дисплеев на основе HMO благодаря экономии на производстве. В итоге пользователи получат более доступные и энергоэффективные устройства, сохраняя премиум-качество наподобие Apple.

«Фишка» HMO в том, что это улучшенная версия текущих LTPO-панелей. Разница в том, что благодаря HMO повышается мобильность электронов для лучшей работы пикселей без лишнего расхода энергии. По слухам, Apple уже ведёт разработки с корейскими поставщиками, и это может позволить iPhone дольше работать от одной зарядки или добавить новые функции вроде продвинутого ИИ на устройстве, без потери автономности.