Apple ухудшила ремонтопригодность iPhone 14 запретом неоригинальных комплектующих

Apple улучшила внутренний дизайн серии iPhone 14, за счёт чего ремонт упрощался, но запрет на использование неоригинальных комплектующих перечеркнул эти достижения, после чего iFixit была вынуждена ухудшить рейтинг ремонтопригодности.

Теперь рейтингу iPhone 14 присвоена метка «не рекомендуется». Особенно это касается такого крупного и сложного ремонта, как трещины на экранах и задней панели. Сложность ещё и в том, что для замены комплектующих Apple удалённо будет проверять оригинальность деталей с помощью специального ПО. И если будут обнаружены неподходящие, пользователь получит предупреждение об использовании неоригинальных деталей или о потере части основных функций, связанных с той или иной деталью.