Apple ухудшит работу дешёвых USB-C кабелей с новыми iPhone

Данный шаг является ответом на новое правило Европейского Союза, которое делает порт USB Type-C обязательным для смартфонов.

Однако утечки также указывают на наличие нового чипа Apple 3LD3. И хоть его точное назначение пока неясно, считается, что он может использоваться для шифрования передачи данных.

Этот чип также может ограничивать скорость зарядки. Аналитик Минг-Чи Куо ранее заявил, что для достижения более высоких скоростей зарядки на iPhone 15 пользователям потребуются сертифицированные кабели.

Возможно, чип 3LD3 будет использоваться для нахождение разлиция между сертифицированным кабелем Apple и другими совместимыми адаптерами.

В итоге, хоть USB-C кабели, которые есть у вас дома, вероятно, будут совместимы с iPhone 15, для полной функциональности вам может потребоваться кабель USB-C, созданный специально для iPhone.