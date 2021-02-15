Apple украдёт популярную «фишку» Android-смартфонов для нового iPhone

Речь идёт о функции Always on display (AOD). По словам Макса Вайнбаха и автора YouTube-канала EverythingApplePro, именно её Apple планирует «подрезать» для своей новой линейки смартфонов. Этому может помочь использование новых LTPO-дисплеев, которые также будут поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц.

Стоит отметить, что грядущие iPhone 12S не будут первыми устройствами Apple с поддержкой AOD. Компания реализовала эту технологию ещё в Apple Watch Series 5. На этом фоне даже удивительно, что в своём главном продукте — iPhone — яблочная корпорация решила применить долгожданную функцию только сейчас.