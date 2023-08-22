Apple уличили в махинациях с нанометрами в процессоре iPhone 14

Однако недавно возникли слухи, что компания могла ввести в заблуждение потребителей относительно процессора A16 Bionic для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Хотя официально заявлялось, что чип произведен по 4-нанометровому техпроцессу TSMC, новые данные говорят о том, что внутри компании он обозначался как 5-нанометровый.

Известный информатор URedditor поделился, что A16 Bionic на самом деле является 5-нанометровым чипом. Это может объяснить, почему новые модели MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max описываются в пресс-релизе Apple как продукты, произведенные по 5-нанометровому техпроцессу, а не 4-нанометровому.

С учётом этой информации, следующий процессор A17 Bionic, вероятно, будет произведён по передовому 3-нанометровому техпроцессу TSMC, что обещает значительное увеличение производительности.

Предварительные тесты показали, что A17 Bionic на 31% быстрее своего предшественника.

Отмтеим, что подобные практики могут вызвать разочарование среди пользователей, которые ожидают честности от крупных технологических компаний. Однако это очередное напоминание всем нам, что всегда стоит критически относиться к маркетинговым утверждениям.