Apple уличили в работе над процессором для iPhone 17 Pro, который выйдет в 2025 году

Стоит отметить, что уже в этом году компания станет единственным крупным производителем смартфонов, предлагающим устройства на базе чипсета, изготовленного по 3-нм техпроцессу. Это A17 Bionic, который производится TSMC.

Доказательство же работы над A19 Bionic было обнаружено пользователем с ником _orangera1n. Список ID процессоров, с которым вы можете ознакомиться ниже, показывает, что Apple уже вовсю занимается разработкой SoC для iPhone 17 Pro.