Apple уличили в работе над процессором для iPhone 17 Pro, который выйдет в 2025 году

Apple уличили в работе над процессором для iPhone 17 Pro, который выйдет в 2025 годуЭто будет первый чип на базе 2-нм для iPhone
Согласно свежим данным, Apple уже начала работу над новым процессором A19 Bionic. Этот чип, вероятно, будет использоваться в iPhone 17 Pro, который ожидается в 2025 году.
Стоит отметить, что уже в этом году компания станет единственным крупным производителем смартфонов, предлагающим устройства на базе чипсета, изготовленного по 3-нм техпроцессу. Это A17 Bionic, который производится TSMC.
Доказательство же работы над A19 Bionic было обнаружено пользователем с ником _orangera1n. Список ID процессоров, с которым вы можете ознакомиться ниже, показывает, что Apple уже вовсю занимается разработкой SoC для iPhone 17 Pro.
С учётом того, что грядущий A17 является первым процессором для смартфонов, изготовленным по 3-нм техпроцессу, можно предположить, что A19 будет первым чипом для iPhone, изготовленным на 2-нм.