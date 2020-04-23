Apple уличили в замедлении процессора iPhone SE 2020

После того, как стало известно об оснащении iPhone SE 2020 чипсетом A13 Bionic многие пользователи ожидали, что смогут обеспечить себя доступным смартфоном с производительностью, идентичной iPhone 11 Pro Max. Однако результаты популярного теста на производительность могут лишь разочаровать пользователей. Так, iPhone SE 2020 удалось набрать менее 500 000, что, в свою очередь, значительно меньше производительности прошлогоднего iPhone.

Так, исходя из рейтинга результатов теста, новинку по производительности можно отнести скорее к iPhone XS и iPhone XS Max, которые построены на базе A12 Bionic