Apple улучшила ввод текста на русской раскладке клавиатуры в iPhone

Такая функция появилась в iOS 13 ещё в 2019 году, но была доступна для раскладок на других языках, кроме русского. Сейчас можно дождаться обновления iOS или установить функцию самостоятельно.

Чтобы включить свайпы после обновления операционной системы, нужно зайти в «Настройки», выбрать «Основные», затем пункт «Клавиатуры». В списке следует включить тумблер «Проведение пальцем для ввода».