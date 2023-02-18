Apple улучшила ввод текста на русской раскладке клавиатуры в iPhone

00:54, 18 февраля 2023
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Apple улучшила ввод текста на русской раскладке клавиатуры в iPhoneВ бета-версии iOS 16.4 появилась возможность печатать свайпами на русском языке
Apple добавила в бета-версию iOS 16.4 новую функцию для русского языка. Теперь в русской раскладке iPhone можно набирать текст свайпами — специальными жестами, когда пользователь кладёт палец на экран смартфона или планшета и ведёт его в нужном направлении.
Фото: Howtogeek.com
Такая функция появилась в iOS 13 ещё в 2019 году, но была доступна для раскладок на других языках, кроме русского. Сейчас можно дождаться обновления iOS или установить функцию самостоятельно.
Чтобы включить свайпы после обновления операционной системы, нужно зайти в «Настройки», выбрать «Основные», затем пункт «Клавиатуры». В списке следует включить тумблер «Проведение пальцем для ввода».