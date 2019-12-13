Apple улучшит качество фото в iPhone 12 при помощи искусственного интеллекта

Так, та же Apple явно готовит для всех своих пользователей очень интересные открытия в сфере мобильной фотографии. По крайней мере об этом говорят последние утечки, гласящие о том, что купертиновская компания приобрела британский стартап Spectral Edge, занимающийся использованием машинного обучения для улучшения изображений, получаемых камерой. Так, благодаря программным методам они улучшают качество полученных фотографий с точки зрения четкости и цветопередачи. Вполне вероятно, что уже ближайший крупный анонс в лице iPhone 12 пройдет под эгидой использования наработок британской компании.

Что интересно, помимо программного метода, технология Spectral Edge также может быть реализована и на уровне аппаратного обеспечения.