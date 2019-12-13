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Вчера 20:46
Apple улучшит качество фото в iPhone 12 при помощи искусственного интеллекта
2020 год обещает быть очень интересным
Последние несколько лет на рынке смартфонов установилось определенное однообразие. Так, практически все устройства флагманского уровня оснащались 12-мегапиксельными датчиками Sony, как бы говоря: “Нам не нужны мегапиксели, мы будем заниматься разработкой программного обеспечения для камер”. Но в 2019 году все изменилось: сначала на рынке появились устройства с 48 Мп камерами, затем с 64 Мп, а совсем недавно Xiaomi представила Mi Note 10 с рекордными 108 Мп. И по всей видимости, ближайшие годы снова порадуют нас огромным разнообразием камер среди производителей.
Так, та же Apple явно готовит для всех своих пользователей очень интересные открытия в сфере мобильной фотографии. По крайней мере об этом говорят последние утечки, гласящие о том, что купертиновская компания приобрела британский стартап Spectral Edge, занимающийся использованием машинного обучения для улучшения изображений, получаемых камерой. Так, благодаря программным методам они улучшают качество полученных фотографий с точки зрения четкости и цветопередачи. Вполне вероятно, что уже ближайший крупный анонс в лице iPhone 12 пройдет под эгидой использования наработок британской компании.
Что интересно, помимо программного метода, технология Spectral Edge также может быть реализована и на уровне аппаратного обеспечения.