Apple уменьшит частоту обновления экранов iPhone 13 Pro для лучшей автономности

Apple уменьшит частоту обновления экранов iPhone 13 Pro для лучшей автономностиiPhone 13 Pro Max эти изменения не коснутся
Так, самые топовым моделям — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — приписывают LTPO-панели от Samsung на 6,1 и 6,7 дюйма с адаптивной частотой обновления. Речь идёт о значениях от 1 до 120 Гц, впервые в истории iPhone!
Но, как сообщает MyDrivers, последние сведения указывают на то, что Apple снизит максимальную частоту в iPhone 13 Pro до 90 Гц. Связано это с не самым большим объёмом аккумулятора устройства.
Учитывая, что купертиновцы явно не сильно «прокачают» этот аспект телефона, ожидать заметного роста в сравнении с iPhone 12 Pro (аккумулятор которого имел объём 2815 мАч) явно не стоит.
Зато потенциальным владельцам iPhone 13 Pro Max переживать явно не стоит. Всё те же источники подтвердили, что этот аппарат, как и предполагалось ранее, оснастят 120 Гц дисплеем.
Напомним, что в основу всех смартфонов линейки iPhone 13 ляжет чип Apple A15 Bionic. Старт продаж устройств, судя по слухам, намечен уже на 24 сентября 2021 года.