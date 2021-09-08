Apple уменьшит частоту обновления экранов iPhone 13 Pro для лучшей автономности

Так, самые топовым моделям — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — приписывают LTPO-панели от Samsung на 6,1 и 6,7 дюйма с адаптивной частотой обновления. Речь идёт о значениях от 1 до 120 Гц, впервые в истории iPhone!

Но, как сообщает MyDrivers, последние сведения указывают на то, что Apple снизит максимальную частоту в iPhone 13 Pro до 90 Гц. Связано это с не самым большим объёмом аккумулятора устройства.