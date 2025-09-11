Apple ускорила зарядку в iPhone 17 — с 0% до 50% всего за 20 минут

Для сравнения, прошлогодние iPhone 16 достигали аналогичного уровня примерно за полчаса. Компания также представила новый 40-ваттный адаптер Dynamic Power Adapter с пиковой мощностью до 60 Вт.

Он способен автоматически регулировать подачу энергии в зависимости от устройства, однако его максимальная мощность достигается лишь кратковременно из-за ограничений компактного корпуса. Более крупные адаптеры мощностью 60 Вт и выше способны выдавать стабильную нагрузку.

Важно отметить, что использование именно фирменного блока питания не является обязательным: быструю зарядку обеспечат и сторонние адаптеры с достаточной мощностью. При этом кабель Apple по-прежнему продает USB-C отдельно.

Предзаказы на новые iPhone 17 стартуют 13 сентября, а официальные продажи начнутся 19 сентября.