Apple установила рекорд продаж iPhone на важнейшем для себя рынке

Так, если верить данным Bloomberg, Apple заметно увеличила объем поставок iPhone в Китае в декабре прошлого года — рост составил аж 18,7% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Также подтвердилась и информация о том, что производитель iPhone все же сумел продать за месяц около 3,18 млн своих мобильных устройств — для сравнения, ранее рост продаж составлял всего лишь 6%.

Интересно, как долго продлится столь положительный период для Apple — учитывая, что отношения между Китаем и США в плане торговых отношений продолжают накаляться, несмотря на переговоры, вполне вероятно, что уже в скором времени рост продаж остановится или даже начнет свое падение.