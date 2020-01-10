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Apple установила рекорд продаж iPhone на важнейшем для себя рынке
Правда, неизвестно, как долго это будет продолжаться
Долгое время Apple пыталась ворваться на рынок Китая, на котором у компании, по неизвестной причине, никак не получалось укрепиться. Для этого яблочная компания даже согласилась выпустить в регионе первый двусимочный iPhone, несмотря на то, что именно отсутствие данного решения фанаты компании называли конкурентным преимуществом на фоне бесчисленных китайских поделок. И, по всей видимости, именно подобная преданность интересам рынка и позволила Apple все же установить рекорд продаж в китайском регионе.
Так, если верить данным Bloomberg, Apple заметно увеличила объем поставок iPhone в Китае в декабре прошлого года — рост составил аж 18,7% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Также подтвердилась и информация о том, что производитель iPhone все же сумел продать за месяц около 3,18 млн своих мобильных устройств — для сравнения, ранее рост продаж составлял всего лишь 6%.
Интересно, как долго продлится столь положительный период для Apple — учитывая, что отношения между Китаем и США в плане торговых отношений продолжают накаляться, несмотря на переговоры, вполне вероятно, что уже в скором времени рост продаж остановится или даже начнет свое падение.