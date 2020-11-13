Apple установит новый тип аккумуляторов в iPhone 13

Так, по его словам, в iPhone 13 компания впервые опробует технологию мягкого аккумулятора. Это нововведение позволит уменьшить затраты, а также сэкономить внутреннее пространство устройства. Поставки мягких аккумуляторов будут обеспечивать компании Jialianyi, Xinxing и Huatong.

В начале ноября китайские источники раскрыли некоторые особенности о грядущем смартфоне. Так, первый прототип iPhone 13 внешне похож на своего предшественника. В частности, как и iPhone 12, смартфон может получить металлическую рамку. Смартфону также приписывают наличие фирменной “челки”. Однако предполагается, что она станет короче. Напомним, что анонса iPhone 13 стоит ждать как минимум год.