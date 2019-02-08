Apple устранила возможность скрытого прослушивания в FaceTime

Компания Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы для iPhone, iPad и iPod touch. Главное, что делает iOS 12.1.4 — устраняет нашумевшую ошибку, которая позволяла проводить скрытое прослушивание в групповых чатах FaceTime.

Проблема была обнаружена в конце января, когда пользователи заметили возможность активировать микрофон собеседника до того, как тот примет вызов через FaceTime. Для этого надо было лишь подключить себя в качестве ещё одного участника группового чата и принять вызов. Apple довольно быстро отреагировала на проблему и попросту временно отключила функцию групповых звонков в FaceTime.

В выходом обновления iOS 12.1.4 ошибка окончательно исправлена. Также апдейт исправляет уязвимость с живыми фото Live Photos в FaceTime.

Apple настоятельно рекомендует обновить ПО. Разработчики также отметили, что в версиях предшествующим iOS 12.1.4 и macOS 10.14.3 функция Live Photo будет отключена, а групповые звонки FaceTime — в iOS более ранних версий, чем 12.1.4.