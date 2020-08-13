Apple устранила зеленеющий экран в iPhone 11

Сообщается, что с данной проблемой столкнулись владельцы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Согласно данным источников, зеленел экран после разблокировки или же в случае эксплуатации устройства в темном месте, что позволило предположить, что проблема именно в прошивке.

Сейчас же компания решила данную проблему, выпустив обновление iOS 13.6.1. В самом описании нововведения представители Apple отметили, что разработчики решили проблему, касающуюся контроля температурными режимами, которая и могла приводить к позеленению дисплея в некоторых моделях.