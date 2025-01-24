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Опубликовано 24 января 2025, 00:45
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Apple уступила Huawei и Vivo пальму первенства по продажам смартфонов в Китае

Конкуренты берут функционалом и ценами
Портал Gizchina со ссылкой на аналитический отчёт агентства Canalys сообщил, что китайские бренды, включая Huawei и Vivo, обогнали Apple и стали лидерами на рынке смартфонов в Китае.
Apple уступила Huawei и Vivo пальму первенства по продажам смартфонов в Китае
© zhang kaiyv / Unsplash

По информации Canalys, доля Apple на рынке Поднебесной снизилась до 15%, тогда как доля Huawei достигла 16%, а Vivo лидирует с 17%. Продажи iPhone в Китае снизились, с 51,8 млн устройств в 2023 году до 42,9 млн в 2024.

© Canalys

Как подчеркнули аналитики, китайские бренды конкурируют с Apple за счёт передовых функций и конкурентоспособных цен. При этом, несмотря на санкции США, «Huawei достигла впечатляющего роста в 2024 году, увеличив поставки своих смартфонов на 37%». Компания Vivo также продолжила рост и ещё больше укрепила свои позиции на рынке.

А поставки Apple в Китае снизились на 25% в четвёртом квартале 2024 года. В связи с этим гениректор Apple Тим Кук «предпринял несколько поездок в Китай, чтобы справиться с этой проблемой», отмечают авторы отчёта.

«Однако многие китайские потребители предпочитают отечественные бренды, которые лучше отвечают их предпочтениям и имеют более выгодное соотношение цены и качества. Политика китайского правительства также влияет на рынок, и оно предпочитает местные бренды, такие как Huawei и Vivo», — пишет Gizchina.