Apple уступила Huawei и Vivo пальму первенства по продажам смартфонов в Китае

Как подчеркнули аналитики, китайские бренды конкурируют с Apple за счёт передовых функций и конкурентоспособных цен. При этом, несмотря на санкции США, «Huawei достигла впечатляющего роста в 2024 году, увеличив поставки своих смартфонов на 37%». Компания Vivo также продолжила рост и ещё больше укрепила свои позиции на рынке.

А поставки Apple в Китае снизились на 25% в четвёртом квартале 2024 года. В связи с этим гениректор Apple Тим Кук «предпринял несколько поездок в Китай, чтобы справиться с этой проблемой», отмечают авторы отчёта.

«Однако многие китайские потребители предпочитают отечественные бренды, которые лучше отвечают их предпочтениям и имеют более выгодное соотношение цены и качества. Политика китайского правительства также влияет на рынок, и оно предпочитает местные бренды, такие как Huawei и Vivo», — пишет Gizchina.