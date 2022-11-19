Apple утомила покупателей одинаковой внешностью всех новых iPhone

Оказалось, что 35,2% опрошенных устали от нынешнего вида айфонов и хотели бы в iPhone 15 увидеть новый дизайн. Реализации новых цветов хотели бы 30,3% участников опроса, а 29% надеются, что в 2023 году Apple вернёт в коробки со смартфонами наушники EarPods и зарядное устройство.

При этом 23,9% хотят увидеть в iPhone 15 перископический объектив для оптического приближения. Около 23% хотели бы возвращения функции Touch ID. За переход Apple с Lightning на USB-C проголосовали 20,3% респондентов.

В меньшинстве оказались пользователи айфонов, которые хотят сохранения в последующих моделях «островка» Dynamic Island и возвращения версии Mini. За это проголосовали 11,7% и 8,5% соответственно.