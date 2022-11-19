Apple утомила покупателей одинаковой внешностью всех новых iPhone

Apple утомила покупателей одинаковой внешностью всех новых iPhoneЛюди хотят нового дизайна
Компания SellCell опросила 2,5 тысячи владельцев iPhone разных моделей из США. Речь шла об ожиданиях пользователей от будущих новинок Apple.
Оказалось, что 35,2% опрошенных устали от нынешнего вида айфонов и хотели бы в iPhone 15 увидеть новый дизайн. Реализации новых цветов хотели бы 30,3% участников опроса, а 29% надеются, что в 2023 году Apple вернёт в коробки со смартфонами наушники EarPods и зарядное устройство.
При этом 23,9% хотят увидеть в iPhone 15 перископический объектив для оптического приближения. Около 23% хотели бы возвращения функции Touch ID. За переход Apple с Lightning на USB-C проголосовали 20,3% респондентов.
В меньшинстве оказались пользователи айфонов, которые хотят сохранения в последующих моделях «островка» Dynamic Island и возвращения версии Mini. За это проголосовали 11,7% и 8,5% соответственно.