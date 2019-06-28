Apple увеличила выпуск iPhone в ответ на санкции против Huawei

Судя по статистике, приведённой аналитической компанией Cowen, одним из главных выгодополучателей санкций США против китайской компании Huawei, стала компания Apple.

По данным аналитиков, Apple наращивает производство смартфонов iPhone, чтобы извлечь всю выгоду из проблем Huawei на фоне торговой войны Китая и США.

Речь идёт о выросшем производстве до 40 миллионов iPhone в квартале, который закончится в конце июня. Изначально аналитики ожидали в текущем квартале производство на один миллион iPhone меньше — только 39 млн.

75% или 30 млн штук из всех произведенных аппаратов придётся на iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Оставшиеся 10 миллионов, в основном — представители серий iPhone 7 и iPhone 8.