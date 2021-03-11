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Apple увеличит батарею в новых iPhone
И тем самым продлит жизнь от одного заряда
В сети появилась информация о том, в чём новый iPhone 13 явно будет превосходить актуальную модель — iPhone 12. Судя по всему, Apple всё же увеличит ёмкость аккумулятора новинки после небольшого даунгрейда в 2020 году.
По крайней мере, именно это следует из свежего отчёта Минг-Чи Куо для инвесторов, пишет Tom's Guide. Вообще, это вполне логичный шаг со стороны компании, учитывая, что она внедрила в свои прошлогодние iPhone технологию 5G. Она, между прочим, достаточно «прожорлива» с точки зрения энергии.
Аналитик также отметил, что iPhone 13 могут оказаться чуть тяжелее линейки iPhone 12. Связано это как раз с увеличением ёмкости аккумулятора смартфона. Большая ли это проблема? Вряд ли. В эпоху, когда телефона и без того излишне тонкие, добавление пары миллиметров ради увеличения автономности выглядит вполне логичным шагом.