Apple увеличит батарею в новых iPhone

По крайней мере, именно это следует из свежего отчёта Минг-Чи Куо для инвесторов, пишет Tom's Guide. Вообще, это вполне логичный шаг со стороны компании, учитывая, что она внедрила в свои прошлогодние iPhone технологию 5G. Она, между прочим, достаточно «прожорлива» с точки зрения энергии.

Аналитик также отметил, что iPhone 13 могут оказаться чуть тяжелее линейки iPhone 12. Связано это как раз с увеличением ёмкости аккумулятора смартфона. Большая ли это проблема? Вряд ли. В эпоху, когда телефона и без того излишне тонкие, добавление пары миллиметров ради увеличения автономности выглядит вполне логичным шагом.