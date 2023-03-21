Apple увеличит скорость зарядки iPhone 15 благодаря переходу на USB-C

Так, авторитетный эксперт Минг-Чи Куо рассказал, что порт USB-C обеспечит более высокую скорость зарядки iPhone 15. Но только при использовании сертифицированных кабелей.

По словам аналитика, скорость зарядки будет зависеть от адаптера и кабеля, а для полной производительности пользователям потребуется кабель, добро на выход которого дала сама Apple.

Модели Pro будут поддерживать USB 3.2 для более высокой скорости передачи данных, в то время как обычные модели iPhone 15 будут продолжать использовать медленный USB 2.0.

Специалисты считают, что выход iPhone 15 приведёт к 120% увеличению поставок фирменного 20-ваттного адаптера питания USB-C от Apple. Всё дело в том, что многие пользователи, до сих пор использующие старые зарядные устройства, будут вынуждены приобрести новые с портом USB-C.