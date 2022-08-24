Apple уже начала разработку iPhone с разъёмом как у Android-смартфонов вместо фирменного Lightning

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Apple уже начала разработку iPhone с разъёмом как у Android-смартфонов вместо фирменного LightningIt's revolution, Johnny!
Последние пару лет в Сети активно ходят слухи о скором переходе iPhone с порта Lightning на более универсальный USB-C.
И вот, в начале июня, Еврокомиссия приняла закон, обязывающий все компании без исключения принять данный формат в качестве основного стандарта для зарядки гаджетов. Попала под этот пресс и Apple.
Теперь же инсайдеры сообщают, что первым смартфоном компании с новым разъёмом станет iPhone 15, выходящий осенью 2023 года. Более того, по словам интернет-источников, Apple уже активно работает над свежей моделью.
Стоит отметить, что у USB-C перед Lightning есть немало преимуществ. Одно из главных — поддержка более мощной проводной зарядки. Также через данный тип порта можно передавать данные на более высоких скоростях.