Apple уже начала разработку iPhone с разъёмом как у Android-смартфонов вместо фирменного Lightning

И вот, в начале июня, Еврокомиссия приняла закон, обязывающий все компании без исключения принять данный формат в качестве основного стандарта для зарядки гаджетов. Попала под этот пресс и Apple.

Теперь же инсайдеры сообщают, что первым смартфоном компании с новым разъёмом станет iPhone 15, выходящий осенью 2023 года. Более того, по словам интернет-источников, Apple уже активно работает над свежей моделью.

Стоит отметить, что у USB-C перед Lightning есть немало преимуществ. Одно из главных — поддержка более мощной проводной зарядки. Также через данный тип порта можно передавать данные на более высоких скоростях.