Apple в 2023 году выпустит меньше iPhone 15, чем планировала

Как сообщил аналитик Haitong International Securities Джефф Пу, изначально к выпуску было запланировано 83 млн iPhone 15 всех моделей. Но в силу опасения низкого спроса в Apple решили сократить количество устройств до 77 млн.

По мнению Пу, у этого решения две основные причины. Первая — сложности с поставками комплектующих: вендор до сих пор не может наладить стабильное получение титановых корпусов, фотосенсоров от Sony, дисплеев с тонкими рамками и других. Вторая причина — высокая вероятность низкого спроса на дорогие смартфоны.

Похоже, вторая причина — основная. Но аналитик не привёл никаких подробностей.