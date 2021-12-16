Apple в новом обновлении на iPhone добавила долгожданную функцию

Конечно, когда iPhone разблокирован, сбросить его до заводских настроек невероятно просто. Достаточно сделать пару нажатий в приложении "Настройки", чтобы стереть все содержимое и настройки. Однако до сих пор для того, чтобы сделать то же самое, когда устройство находится в заблокированном состоянии, требовалось использовать компьютер. Это означало, что, если вы забыли пароль от iPhone, вам придется перевести iPhone в режим восстановления DFU, а затем подключиться к ПК или Mac для восстановления через iTunes.



Теперь же, пока заблокированный iPhone или iPad подключен к интернету, вы можете стереть устройство с экрана блокировки (при условии, что на нем установлена iOS 15.2 или более поздняя версия).



После нескольких неудачных попыток ввода пароля в нижней части экрана появится опция "Стереть iPhone". Просто нажмите на нее, подтвердите, что хотите стереть устройство, а затем введите пароль Apple ID, чтобы отменить регистрацию учетной записи. После этого устройство перезагрузится, полностью удалив все пользовательские данные и начав работу с чистого листа.



К сожалению, теоретически этот способ может упростить работу мошенников, которые могут успеть удалить данные с вашего устройства, до того, как вы его заблокируете удаленно.