Apple в отстающих: представлен рейтинг смартфонов с самыми большими аккумуляторами

Исследование, опираясь на данные с сайта Phonesdata.com, оценивало смартфоны, выпущенные за последние несколько лет, и ранжировало их по емкости аккумулятора.

Согласно результатам, iPhone 15 Pro Max от Apple занимает первое место среди iPhone благодаря своему аккумулятору на 4422 мАч, который обеспечивает до 14 часов работы после полной зарядки.

Однако в общем рейтинге брендов по емкости аккумуляторов Apple оказалась в отстающих с средним показателем в 3187 мАч.

На первых местах в этом рейтинге оказались менее известные бренды, такие как Ulefone (6600 мАч), Doogee (5500 мАч) и Blackview (5180 мАч). Xiaomi, известный своими бюджетными моделями, также показал хорошие результаты с средней емкостью аккумулятора в 5000 мАч.

Среди моделей Samsung лидером стал Galaxy F62 с аккумулятором на 7000 мАч, который может проработать два полных дня без подзарядки. В то же время многие модели Xiaomi, включая Redmi 10 Power и Poco C40, также показали высокие результаты в тестах на автономность.