Apple в ответ на жалобы пользователя отказалась признать выгорание экрана iPhone 14 Pro Max

Устройство было протестировано по сервисному протоколу, что включает обновление программного обеспечения, аппаратное восстановление, выключение и принудительный перезапуск смартфона. Но когда пользователь получил айфон обратно, оказалось, что выгорание дисплея не было исправлено, потому что компания отказалась признавать проблему.

В протоколе тестирования было указано, что «у смартфона нет проблем и он может использоваться в обычном режиме». В документе подчёркнуто, что Apple не видит дефекта или брака в выгорании дисплея.