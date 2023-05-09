Apple в ответ на жалобы пользователя отказалась признать выгорание экрана iPhone 14 Pro Max

18:21, 09 мая 2023
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Apple в ответ на жалобы пользователя отказалась признать выгорание экрана iPhone 14 Pro MaxИ вернула смартфон из сервиса в таком же состоянии
Пользователь смартфона iPhone 14 Pro Max обратился в сервисный центр Apple с просьбой исправить ситуацию с выгоревшим дисплеем.
Устройство было протестировано по сервисному протоколу, что включает обновление программного обеспечения, аппаратное восстановление, выключение и принудительный перезапуск смартфона. Но когда пользователь получил айфон обратно, оказалось, что выгорание дисплея не было исправлено, потому что компания отказалась признавать проблему.
В протоколе тестирования было указано, что «у смартфона нет проблем и он может использоваться в обычном режиме». В документе подчёркнуто, что Apple не видит дефекта или брака в выгорании дисплея.