Apple в прошлом финансовом году собрала iPhone в Индии на $14 млрд

По информации источников Bloomberg, Индия в настоящее время производит 1 из 7 айфонов разных серий и модификаций. В основном это младшие модели линеек от iPhone 12 до 15-й серии. Pro-версии и Pro Max по-прежнему поставляет Китай.

Отмечено, что прошедший финансовый год, завершившийся 31 марта 2024 года, принёс Apple $14 млрд на iPhone, собранных в Индии. Этому способствует стратегия индийский властей, а именно премьер-министра страны Нарендры Моди, предоставить зарубежным компаниям финансовые и прочие возможности для производства востребованной в мире электроники. Индийское правительство заявило недавно, что рост производства создал 150 тысяч рабочих мест у поставщиков Apple.