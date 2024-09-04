Apple вернет Touch ID в iPhone. Но есть нюанс

Опубликовано 04 сентября 2024, 07:441 мин.
Apple вернет Touch ID в iPhone. Но есть нюансИнтересная новинка
Apple зарегистрировала патент на новый аксессуар для iPhone, который может вернуть в устройства функцию Touch ID, но с интересным поворотом.
Согласно документу, речь идет о чехле, который не только добавляет сканер отпечатков пальцев, но и может заменить некоторые аппаратные кнопки смартфона.
Этот умный чехол сможет распознавать различные жесты, такие как скольжения и длинные нажатия, а также выполнять функции кнопок на телефоне.
Например, при подключении чехла, кнопки на устройстве могут быть деактивированы, а их функции будет выполнять сам аксессуар. Более того, чехол будет использовать технологию NFC, аналогично чехлу Galaxy Flipsuit от Samsung.
Стоит отметить, что это патент, а потому сроков появления устройства на рынке пока нет.