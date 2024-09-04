Apple вернет Touch ID в iPhone. Но есть нюанс

Согласно документу, речь идет о чехле, который не только добавляет сканер отпечатков пальцев, но и может заменить некоторые аппаратные кнопки смартфона.

Этот умный чехол сможет распознавать различные жесты, такие как скольжения и длинные нажатия, а также выполнять функции кнопок на телефоне.