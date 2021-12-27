Apple вернёт сканер отпечатков и заменит чёлку на маленький круглый вырез в iPhone 14

Это уже не первый случай подобных предположений. Так как еще до появления iPhone 13 были сообщения о том, что в него могут добавить датчик отпечатков пальцев.

Начиная с серии iPhone X, компания Apple использует Face ID. Хотя разблокировка с помощью распознавания лица уже стало обычным явлением для производителей смартфонов, многие производители Android предпочитают совмещать как разблокировку телефона по лицу, так и по отпечатку пальца. Так как это удобнее для массового пользователя.

Для пользователей Apple Face ID имеет определенные риски безопасности, поэтому в связи с этим поступают многочисленные жалобы. Усугубляет ситуацию и то, что во время пандемии во многих случаях вводится обязательное ношение масок. Разумеется, функция Face ID не будет работать в маске. Поскольку коронавирус, похоже, не собирается уходить в ближайшее время, Apple необходимо импровизировать.

Помимо этого, есть также слухи о том, что в моделях Pro и Pro Max может быть применен экран с маленьким круглым вырезом под камеру, который заменит фирменную “чёлку”.