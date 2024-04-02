Apple включила в список устаревших устройств iPhone 6 Plus и iPad mini 4

Вендор регулярно обновляет список устаревших моделей: через 7 лет после старта продаж гаджет снимается с ремонта и больше не получает какого-либо обслуживания. iPhone 6 Plus был выпущен и поступил в продажу в 2014 году, производство официально было свёрнуто в 2016, но в силу востребованности модель ещё несколько лет оставалась доступной через торговые сети в некоторых странах, поэтому на рынке этот айфон продержался 10 лет вместо 7.

С 2019 года, после выхода iOS 13, iPhone 6 был признан неактуальным по части обновления ОС.

Также пополнился и список винтажных гаджетов: к ним Apple отнесла iPad 4 mini. Это значит, что устройство можно будет отремонтировать при наличии комплектующих ещё в течение 2 лет. После этого iPad 4 mini тоже войдёт в перечень устаревших.