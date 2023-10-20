Apple внедрит новейший искусственный интеллект в iOS 18 в 2024 году

По данным исследования цепочки поставок, которое провёл эксперт, купертиновцы могут установить несколько сотен ИИ-серверов в ближайшие два года для реализации этой функции.

По словам Пу, компания предоставит два варианта ИИ: в облаке и на самом устройстве, чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей.

Однако, несмотря на все эти планы, потребуется «немного терпения» от общественности, так как Apple всё ещё решает вопросы, связанные с обработкой и использованием личных данных в соответствии с обещаниями о сохранении конфиденциальности.

Если всё пойдет по плану, генеративные ИИ-функции будут доступны начиная с iOS 18 и iPadOS 18.