Apple внедрит собственный Wi-Fi модем и в iPhone 17 Air

Apple также планирует представить новый чип Wi-Fi 7 «для обеспечения лучшего сетевого соединения». Apple намерена перейти на собственные Wi-Fi чипы, чтобы улучшить возможности соединения устройств и снизить расходы.

В настоящее время все модели iPhone оснащены одним чипом, с Wi-Fi и Bluetooth, поставляемым Broadcom, но Apple планирует постепенно перейти на собственные чипы в течение трёх лет.

Как сообщает источник, эта информация указывает на то, что вся линейка iPhone 17 будет оснащена новыми Wi-Fi чипами Apple. Этот переход поможет улучшить связь и обеспечить расширенные возможности подключения для пользователей Apple.