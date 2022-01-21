Apple внедрит в новые iPhone 5-кратный оптический зум

Так, если верить данным инсайдеров, то в 2023 году нас ждёт iPhone, который получит перископный модуль, который позволит добиться 5-кратного оптического зума. Помочь купертиновцам в этом может компания Lante Optics, с которой Apple прямо сейчас ведёт переговоры.

Сообщается, что яблочная корпорация уже получила сэмплы разработок потенциального партнёра. В результате именно их тестирования производитель iPhone должен будет принять решение: сотрудничать или нет.

При этом примет соответствующее решение Apple уже до конца мая 2022 года.

Напомним, что ранее популярный аналитик Минг-Чи Куо также рассказал, что в 2023-м iPhone оснастят перископным модулем.