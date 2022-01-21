Apple внедрит в новые iPhone 5-кратный оптический зум

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Apple внедрит в новые iPhone 5-кратный оптический зумИзвестно даже, когда это произойдёт
До выхода iPhone 14 осталось чуть менее года. Но несмотря на это, в сети уже появились сведения о том, чего нам стоит ждать от следующей модели — iPhone 15 Pro.
Так, если верить данным инсайдеров, то в 2023 году нас ждёт iPhone, который получит перископный модуль, который позволит добиться 5-кратного оптического зума. Помочь купертиновцам в этом может компания Lante Optics, с которой Apple прямо сейчас ведёт переговоры.
Сообщается, что яблочная корпорация уже получила сэмплы разработок потенциального партнёра. В результате именно их тестирования производитель iPhone должен будет принять решение: сотрудничать или нет.
При этом примет соответствующее решение Apple уже до конца мая 2022 года.
Напомним, что ранее популярный аналитик Минг-Чи Куо также рассказал, что в 2023-м iPhone оснастят перископным модулем.
Источник: PhoneArena