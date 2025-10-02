Apple внесла популярный iPhone 11 Pro Max в число винтажных устройств

При этом iPhone 11 Pro пока не получил этот статус, что может указывать на более длительный срок службы у сторонних продавцов. Несмотря на статус винтажного устройства, iPhone 11 Pro Max по-прежнему совместим с последней версией операционной системы iOS 26.

Устройства получают статус винтажных через пять лет после официального прекращения их производства компанией Apple. Это означает, что Apple и авторизованные сервисные центры будут продолжать предоставлять услуги по ремонту этих моделей при наличии необходимых запасных частей.

Смарт-часы Apple Watch Series 3 были добавлены в категорию винтажных устройств спустя более восьми лет с момента их первого выпуска в сентябре 2017 года. Эти часы оставались доступными по более низкой цене до сентября 2022 года, что привело к тому, что часы Series 4 также получили статус винтажных.