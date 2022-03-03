Сколько стоят iPhone в России после возобновления продаж

Но уже сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. В сети появилась информация о том, что как минимум московские магазины re:Store открыли свои двери для покупателей. На данный момент в наличии имеется полный модельный ряд смартфонов iPhone 13.

Цены пока следующие: iPhone 13 на 128 ГБ предлагается за 74 990 рублей, версия на 256 ГБ — за 134 990 рублей, а iPhone 13 512 ГБ продают уже за 164 990 рублей. Топовый iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ предлагается за 239 990 рублей.

Напомним, что сервисы Apple частично работают в России. Тот же Apple Pay «отключился» лишь для карт тех банков, которые попали под санкции.