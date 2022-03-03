Сколько стоят iPhone в России после возобновления продаж

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Сколько стоят iPhone в России после возобновления продажНо цены, конечно, кусаются
Накануне Apple объявила о приостановке продажи своей техники в России. На русскоязычной версии сайта невозможно было сделать заказ, а партнёр компании, в лице re:Store, не открыл ни одной точки на территории страны.
Но уже сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. В сети появилась информация о том, что как минимум московские магазины re:Store открыли свои двери для покупателей. На данный момент в наличии имеется полный модельный ряд смартфонов iPhone 13.
Цены пока следующие: iPhone 13 на 128 ГБ предлагается за 74 990 рублей, версия на 256 ГБ — за 134 990 рублей, а iPhone 13 512 ГБ продают уже за 164 990 рублей. Топовый iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ предлагается за 239 990 рублей.
Напомним, что сервисы Apple частично работают в России. Тот же Apple Pay «отключился» лишь для карт тех банков, которые попали под санкции.
Источник: РИА Новости