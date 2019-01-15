Apple возродит плеер iPod touch

Компания Apple может разрабатывать новое, седьмое, поколение медиаплеера iPod touch. Об этом сообщил японский ресурс Mac Otakara со ссылкой на цепочку производственных поставок.

Шестое поколение iPod touch было представлено в 2015 году и всё ещё доступно в продаже. В России Apple предлагает его по цене от 17 тысяч рублей, а в США — от 200 долларов. К сожалению, источник не уточнил ни сроков выпуска, ни особенностей обновлённой модели iPod touch.

Также Mac Otakara сообщил, что линейка iPhone 2019 года получит порт USB Type-C. Это уже не первый раз, когда в слухах утверждается переход скорый переход с Lightning на USB Type-C. Отметим, что Apple уже выпустила планшеты с таким портом — ими стали iPad Pro 2018 года.