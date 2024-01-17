Apple впервые обогнала Samsung по числу проданных смартфонов

Согласно отчету International Data Group, Apple достигла рекордной доли рынка в 20.1%, продав около 234.6 млн iPhone.

Это стало значительным достижением для компании, особенно учитывая, что последний раз, когда Samsung не занимала первое место по продажам, лидером была Nokia, а Apple даже не входила в топ-5.

Успех яблочной корпорации случился на фоне ожидаемого запуска новой серии телефонов Samsung Galaxy S24.

Несмотря на глобальное снижение поставок смартфонов на 3.2% в 2023 году, Apple смогла добиться значительного роста, благодаря увеличению спроса на премиальные устройства, которые теперь составляют более 20% рынка.