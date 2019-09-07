Apple впервые проведёт презентацию на YouTube

Компания Apple решила впервые в истории запустить живую трансляцию своей презентации в видеосервисе Youtube. Презентация состоится 10 сентября 2019 года.
Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени в театре имени Стива Джобса в кампусе Apple Park. Обычно Apple загружала видео со своими презентации на Youtube спустя несколько дней после самого события и пока ни разу не проводила живых эфиров на сервисе.
Ранее трансляции презентаций Apple можно было посмотреть на телеприставке Apple TV и на сайте компании. В принципе, они останутся доступны там и сейчас.
По предварительным данным, Apple представит 10 сентября три модели iPhone и смарт-часы Apple Watch. Ожидается два iPhone с OLED-дисплеями и с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а также один с IPS диагональю 6,1 дюйма. Старшие модели получат тройные камеры, а младшая — двойную.