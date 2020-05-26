Apple все же не выпустит iPhone с портом USB Type-C вместо традиционного Lightning

По крайней мере об этом заявляет интернет инсайдер под ником Fudge, который написал в собственном Twitter-аккаунте о том, что прототип iPhone 12 с портом USB Type-C так и не доберется до производственных линий. И, судя по следующей утечке, связано это с грядущими планами компании.

Согласно им, Apple намерена уже в условном iPhone 13 реализовать дизайн, при котором устройство будет лишено каких-либо разъемов. Так, заряжаться смартфон будет при помощи Smart Connector, который уже которое поколение успешно используется для сопряжения с клавиатурой в iPad Pro.