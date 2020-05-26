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Apple все же не выпустит iPhone с портом USB Type-C вместо традиционного Lightning
Но зато выпустит крайне амбициозный “iPhone 13” в следующем году
В сети появилась свежая порция информации о грядущем iPhone 12. Так, судя по одной из них, Apple все же не выпустит iPhone с портом USB Type-C вместо традиционного Lightning.
По крайней мере об этом заявляет интернет инсайдер под ником Fudge, который написал в собственном Twitter-аккаунте о том, что прототип iPhone 12 с портом USB Type-C так и не доберется до производственных линий. И, судя по следующей утечке, связано это с грядущими планами компании.
Согласно им, Apple намерена уже в условном iPhone 13 реализовать дизайн, при котором устройство будет лишено каких-либо разъемов. Так, заряжаться смартфон будет при помощи Smart Connector, который уже которое поколение успешно используется для сопряжения с клавиатурой в iPad Pro.
Что интересно, концепция “смартфона без разъемов” не так уж и нова - еще в прошлом году китайские Vivo и Meizu показывали смартфоны, выполненные в схожем с грядущим iPhone 13 дизайне.