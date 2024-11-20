Apple все же смогла сделать iPhone 17 Air самым тонким iPhone в истории

Это на 0.9 мм меньше, чем у iPhone 6, который долгое время удерживал титул самого тонкого iPhone.

Если слухи подтвердятся, инженеры Apple добьются значительного прогресса, особенно учитывая сложность размещения батареи и других компонентов в столь узком корпусе.

Для сравнения, толщина текущих iPhone 16 Pro составляет 8.25 мм, а iPhone 14 Pro — 7.85 мм. Таким образом, новый Air будет значительно компактнее.

Модель Air станет единственной в линейке iPhone 17 с подобным дизайном. Она получит алюминиевую раму, процессор A19, 8 ГБ оперативной памяти и уменьшенную Dynamic Island. Впрочем, устройство будет оснащено только одной основной камерой.

Ожидается, что iPhone 17 Air станет премиальным продуктом с ценой выше моделей Pro, главным образом из-за уникального дизайна.