Apple все же выпустит iPhone 17e и 18e, а вот судьба следующих моделей под вопросом

По словам аналитика Мин-Чи Куо, в I половине 2026 года компания представит iPhone 17e, а год спустя — iPhone 18e. Ожидается, что последняя модель выйдет одновременно с основной версией iPhone 18. Однако в прогнозах нет ни слова о возможном релизе iPhone 19e в 2028 году.

Куо считает, что Apple использует стратегию Samsung — выпускает больше моделей для разных ценовых сегментов. Благодаря более доступной цене iPhone 16e, компания смогла охватить аудиторию, до этого игнорируемую. Продолжение серии поможет усилить позиции Apple в условиях растущей конкуренции.

Интересно, что Apple может изменить график релизов: «дешевые» модели — в первой половине года, флагманы — во второй. Такой подход позволяет не разводить маркетинг и не мешать продажам более дорогих моделей.

Тем не менее, аналитик напоминает, что все может измениться. Apple уже начала тестовое производство iPhone 17e, но планы на 2028 год пока туманны.