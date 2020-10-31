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Сегодня 14:03
Apple встроила защиту от замены камер iPhone 12 в неофициальных мастерских
Тогда как в Pro-версии ее нет
Компания iFixit, в процессе разборки iPhone 12, обнаружила, что Apple встроила в смартфон защиту от замены камер в неофициальных мастерских. Таким образом, при поломке блока камеры обновить его можно будет лишь в официальных сервисах Apple.
Так, специалисты попробовали извлечь из iPhone 12 и поставить на его места похожий модуль из другого смартфона. Несмотря на то, что при смене модуля камера все еще способна функционировать, в процессе съемки возникает ряд проблем. В частности, перестают работать некоторые режимы камеры. Также перестает работать и сверхширокоугольная камера в режиме фото, в то время как с видео проблем не возникает.
Интересно, что замена камеры в iPhone 12 Pro она продолжает хорошо работать. Функционировать как и прежде продолжают широкоугольный, сверхширокоугольный и другие модули.