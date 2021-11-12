Apple встроит в экран iPhone защиту от подглядывания

Если технология будет реализована, на айфонах можно будет скрывать, например размывать, содержимое экрана, делая его невозможным для просмотра другими людьми. При этом увидеть содержимое экрана можно будет только с помощью специальных очков. Что конкретно представляет собой заявленная технология и как она будет работать, пока не известно.

Как отмечается, на основе такой технологии Apple в будущем сможет создать устройство смешанной реальности. Но регистрация патента, всё-таки не означает, что технология будет реализована, по крайней мере в ближайшее время.