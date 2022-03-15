Apple всё же тестирует iPhone 14 со спутниковой связью и более вытянутым экраном

И вот, спустя около полугода, инсайдеры начали сливать информацию, согласно которой яблочная корпорация всё же тестирует iPhone 14, подключающийся к спутникам. На данном этапе речь идёт лишь о прототипах и не до конца ясно, готова ли компания выпускать такое устройство в конце 2022 года.

Те же источники сообщают, что iPhone 14 Pro и Pro Max получит немного изменённый дизайн. Главной особенностью устройств станет более вытянутый дисплей — это, якобы, нужно для сохранения приятного внешнего вида смартфонов после замены выреза-чёлки под Face ID на дизайн «таблетка + отверстие».

Напомним, что анонс и выход линейки iPhone 14 ожидается уже осенью.