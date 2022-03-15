Apple всё же тестирует iPhone 14 со спутниковой связью и более вытянутым экраном

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Apple всё же тестирует iPhone 14 со спутниковой связью и более вытянутым экраномБудем надеяться, со второго подхода всё получится
Накануне релиза iPhone 13, в сети начали всплывать слухи, мол Apple внедрит в линейку технологию спутниковой связи. Но на самой презентации компания ни словом не обмолвилась об этом. В дальнейшем стало известно, что свежие смартфоны бренда не получили такой возможности.
И вот, спустя около полугода, инсайдеры начали сливать информацию, согласно которой яблочная корпорация всё же тестирует iPhone 14, подключающийся к спутникам. На данном этапе речь идёт лишь о прототипах и не до конца ясно, готова ли компания выпускать такое устройство в конце 2022 года.
Те же источники сообщают, что iPhone 14 Pro и Pro Max получит немного изменённый дизайн. Главной особенностью устройств станет более вытянутый дисплей — это, якобы, нужно для сохранения приятного внешнего вида смартфонов после замены выреза-чёлки под Face ID на дизайн «таблетка + отверстие».
Напомним, что анонс и выход линейки iPhone 14 ожидается уже осенью.
Источник: 9to5Mac