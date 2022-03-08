Apple всё же вернула россиянам доступ к весенней презентации

Телефоны
Сегодня в 20:47
1 мин.
Apple всё же вернула россиянам доступ к весенней презентацииНо осадочек остался
Сегодня утром мы обнаружили, что Apple запретила российским пользователям смотреть свою презентацию как на YouTube, так и на официальном сайте. Но, как оказалось, ближе к моменту старта трансляции, корпорация всё же «разблокировала» один из способов.
Речь идёт о прямом эфире на YouTube-канале бренда — если раньше при его открытии сообщалось, что владелец видео запретил смотреть его пользователям из России, то сейчас мы видим это:
В то же время ситуация с официальным сайтом Apple осталась прежней. То есть пользователи по всему миру на странице ивентов IT-гиганта видят упоминание мартовской презентации, а россияне — ретроспективу осеннего мероприятия в честь анонса MacBook Pro на базе M1 Pro и M1 Max.
Напомним, что сегодня от Apple ждут анонса нового iPhone SE (2022), компьютера Mac mini на базе чипа M1 Pro или M2, а также, внезапно, iPad Air на базе SoC M1.