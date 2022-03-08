Apple всё же вернула россиянам доступ к весенней презентации

В то же время ситуация с официальным сайтом Apple осталась прежней. То есть пользователи по всему миру на странице ивентов IT-гиганта видят упоминание мартовской презентации, а россияне — ретроспективу осеннего мероприятия в честь анонса MacBook Pro на базе M1 Pro и M1 Max.

Напомним, что сегодня от Apple ждут анонса нового iPhone SE (2022), компьютера Mac mini на базе чипа M1 Pro или M2, а также, внезапно, iPad Air на базе SoC M1.