Apple всё же выпустит миниатюрный iPhone 12S mini, несмотря на провал предшественника

По данным инсайдеров, Apple объяснила провал нынешней мини-версии флагмана не слабостью аппарата, а более дешёвым iPhone SE (2020). По мнению купертиновцев, пользователи отдавали предпочтение хоть и устаревшему, но дешёвому аппарату, который в итоге стал каннибализировать продажи собрата.

В 2021 году Apple не намерена выпускать iPhone SE (2021), что может положительно сказаться на продажах грядущего iPhone 12S mini. И даже если компания выпустит условный iPhone SE Plus, то он, в силу своих размеров, будет скорее конкурировать с iPhone 12S или 12S Pro, оставив в покое мини-версию флагмана.