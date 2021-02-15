Телефоны
Сегодня в 13:28
Apple всё же выпустит миниатюрный iPhone 12S mini, несмотря на провал предшественника
Эта новость не может не радовать фанатов маленьких смартфонов
Некоторое время назад в сети появились данные, согласно которым Apple уже в ближайшее время прикроет производство iPhone 12 mini. Якобы это связано с невысокой популярностью девайса. Тем удивительнее, что, судя по последним утечкам, яблочная корпорация намерена выпустить iPhone 12S mini осенью 2021 года.
По данным инсайдеров, Apple объяснила провал нынешней мини-версии флагмана не слабостью аппарата, а более дешёвым iPhone SE (2020). По мнению купертиновцев, пользователи отдавали предпочтение хоть и устаревшему, но дешёвому аппарату, который в итоге стал каннибализировать продажи собрата.
В 2021 году Apple не намерена выпускать iPhone SE (2021), что может положительно сказаться на продажах грядущего iPhone 12S mini. И даже если компания выпустит условный iPhone SE Plus, то он, в силу своих размеров, будет скорее конкурировать с iPhone 12S или 12S Pro, оставив в покое мини-версию флагмана.