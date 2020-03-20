Apple ввела ограничения на продажу iPhone по всему миру

Также проверка журналистов показала, что на некоторых рынках в выпадающем меню сайта apple.com отсутствует возможность заказать три и более смартфонов. В таких же странах как Китай, Гонконг, Тайвань и Сингапур над списком iPhone была размещена информация о том, что количество смартфонов в одном заказе строго ограничено.

Что интересно, сама Apple всячески отказались давать комментарии по этому поводу. В последний раз пользователи сталкивались с подобными ограничениями в далеком 2007 году, когда компания только анонсировала новый смартфон и не желала давать перекупщикам возможность спекулировать своим устройством.