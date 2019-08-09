Apple выбыла из тройки лидеров рынка смартфонов

Аналитическая компания IHS Markit подвела итоги второго квартала 2019 года. По статистике этих аналитиков, поставки iPhone с апреля по июнь оказались настолько плохими, что Apple выбыла из тройки лидеров рынка.
Теперь тройка лидеров состоит из корейской Samsung, а также китайских Huawei и Oppo. Они продали по 75,1, 58,7 и 36,2 млн смартфонов за квартал.
Оказавшаяся на четвёртом месте Apple продала лишь 35,3 млн смартфонов. Продажи Apple упали за квартал на 19%, сильнее, чем у всех остальных представителей Топ-5. Ей на пятки наступает китайская Xiaomi с 31,9 млн проданных смартфонов.
Интересно, что другие три крупные и авторитетные аналитические компании пока относят Oppo к пятому месту. Отметим, что Apple впервые уступила Huawei ровно год назад — во втором квартале 2018 года.