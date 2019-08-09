Apple выбыла из тройки лидеров рынка смартфонов

Аналитическая компания IHS Markit подвела итоги второго квартала 2019 года. По статистике этих аналитиков, поставки iPhone с апреля по июнь оказались настолько плохими, что Apple выбыла из тройки лидеров рынка.

Теперь тройка лидеров состоит из корейской Samsung, а также китайских Huawei и Oppo. Они продали по 75,1, 58,7 и 36,2 млн смартфонов за квартал.