Apple выплатит денежную компенсацию некоторым владельцам iPhone 4S

Пользователи подали в суд в связи с ложными обещаниями Apple в рамках рекламной кампании iOS 9, вышедшей в 2015 году. Речь шла о том, что новая операционная система улучшит безопасность айфонов и повысит скорость работы устройств, в том числе iPhone 4S.

На самом деле телефоны стали работать хуже и медленнее. Суд признал правоту истцов и обязал Apple выплатить компенсацию. Для этого компания откроет специальный сайт, на котором будет принимать соответствующие заявки. Под эти цели будет выделено $20 млн, а каждый пользователь получит фиксированную сумму — $15.