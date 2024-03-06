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Опубликовано 06 марта 2024, 04:30
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Apple выплатит канадским пользователям компенсацию за замедление iPhone

Но вину компания не признала
Apple не признала вину, но пошла на соглашение о выплате компенсаций (CAD) пользователям iPhone разных линеек из Канады. Суть коллективного иска, суды по которому длятся с 2018 года, касаются дросселирования, или искусственного понижения производительности iPhone, без уведомления владельцев устройств.

Каждому истцу причитается от $17,50 до $150 в рамках урегулирования споров, но конкретная сумма будет зависеть от общего количества поданных исков.

В коллективном исковом заявлении значатся все нынешние или бывшие жители Канады, за исключением Квебека, которые до 21 декабря 2017 года владели или приобрели iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и / или iPhone SE с установленной или загруженной iOS 10.2.1 либо более поздней версией, либо iPhone 7 или iPhone 7 Plus с установленной или загруженной iOS 11.2 или более поздней версией. Для каждого пострадавшего потребуется серийный номер iPhone.

Apple отрицает обвинения, изложенные в иске, и урегулирование не является признанием вины. Урегулирование позволяет Apple избежать дополнительных затрат времени и средств, связанных с продолжением судебных разбирательств.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#Канада
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#iPhone